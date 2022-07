Gewapende veertiger opgepakt nadat hij scoutskamp lastigvalt in Luxemburg

Grondwette­lijk Hof vernietigt voorrangs­re­gel voor Nederlands­ta­li­gen in onderwijs, maar 65 pro­cent-re­gel blijft overeind

Het Grondwettelijk Hof ziet er geen graten in dat 65 procent van de plaatsen in Nederlandstalige scholen in Brussel wordt voorgehouden voor Nederlandstaligen. Het vernietigt wel de regel dat leerlingen die al negen jaar school liepen in het Nederlandstalige basisonderwijs, ook nog een voorrang krijgen van 15 procent in het secundair onderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) reageert tevreden.

