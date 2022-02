Gevluchte Oekraïners krijgen tijdelijke verblijfsvergunning

UPDATEEen “overgrote meerderheid” van de Europese lidstaten wil Oekraïners op de vlucht automatisch een tijdelijk verblijfsrecht geven, zonder dat ze de asielprocedure moeten doorlopen. Dat geldt voor minstens één jaar of tot wanneer zij veilig kunnen terugkeren naar hun land. Donderdag wordt het licht definitief op groen - of rood - gezet.

“We hebben de morele plicht om Oekraïne te helpen en solidair te zijn. De Europese Unie heeft een krachtig instrument in handen om Oekraïners op grote schaal bescherming te bieden”, zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), voor de Raad van Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie van start ging.

Concreet heeft Mahdi het over een nooit eerder gebruikte Europese richtlijn uit 2001: als die geactiveerd wordt, kunnen Oekraïense oorlogsvluchtelingen automatisch een tijdelijk verblijfsrecht krijgen zonder de klassieke asielprocedure te doorlopen. Dat geldt voor minstens één jaar of tot wanneer zij veilig kunnen terugkeren naar hun land. Het statuut kan met maximaal twee jaar verlengd worden. Als Oekraïners nu naar ons land afreizen, kunnen ze hier sowieso negentig dagen zonder visum verblijven.

Donderdag komt de Raad opnieuw bijeen om definitief te stemmen. Groen licht van vijftien lidstaten die 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen, is voldoende om de richtlijn te activeren. Op het kabinet-Mahdi is te horen dat de Oost-Europese landen mee zijn in dit verhaal, maar dat ook de West-Europese grootmachten Duitsland en Frankrijk er oren naar hebben. Welke Europese lidstaat hoe veel vluchtelingen zal opnemen, is nog niet beslist. De Europese Commissie werkt aan een concreet voorstel.

Mahdi hoopt dat de Europese Unie een ‘coördinerende rol’ opneemt, om chaos te vermijden. “Maar anders zal ik onderzoeken hoe we Oekraïners zelf een tijdelijk verblijfsstatuut kunnen geven in ons land”, zegt de staatssecretaris. Hij heeft al een taskforce opgericht om voldoende noodopvang te voorzien.

Uit voorlopige cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat sinds donderdag ongeveer ongeveer 400.000 Oekraïners naar het buitenland zijn gevlucht. Daarnaast zijn ook nog eens zo’n 850.000 mensen ontheemd in eigen land. De VN voorspelt dat in totaal 5 miljoen Oekraïners zullen vluchten. Momenteel verblijven zij vooral in de buurlanden, zoals Polen en Roemenië.

