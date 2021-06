Geven we na corona weer hand of kus? Of toch maar liever een ‘elleboogje’? “Corona heeft onze omgangsregels wel degelijk veranderd. Maar voor hoelang?”

Sint-Jans-Molenbeek Onbekende slaat agent met straatte­gel in Molenbeek

12:09 Een man heeft gisteravond in Sint-Jans Molenbeek een agent met een stoeptegel in het gezicht geslagen. Even voordien werden er ook stenen gegooid naar een motoragent, bevestigde politiezone Brussel-West aan RTL Info.