Gevel van kasteel in Couvin per ongeluk afgebroken

Brussel Sanctie voor MI­VB-werknemer die beelden me­tro-incident filmde

De werknemer van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB die beelden had gefilmd waarop de doodslagpoging van vorige week in het metrostation Rogier te zien is, heeft een sanctie gekregen. Dat heeft MIVB-woordvoerster Françoise Ledune vrijdag bevestigd, nadat Sudinfo daarover bericht had.

14:22