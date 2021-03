Gevangenisstraffen van 3 tot 5 jaar voor mensensmokkelaars die betrokken waren bij dood Mawda

Rush op vastgoed duurt voort, maar stijging prijzen neemt af

8:05 In de eerste maanden van het jaar is het aantal vastgoedtransacties in België met 11 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Dat blijkt uit de Notarisbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Opvallend is dat de prijzen wel minder sterk stijgen.