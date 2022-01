Gevangenispersoneel in heel Vlaanderen legt het werk neer: “Het wantrouwen is groot”

Merksplas/Oudenaarde Na incident in gevangenis Merksplas: minister belooft meer opleiding rond conflictbe­heer­sing

Het Gevangeniswezen pleit voor een adequate zorgomkadering op de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen in Vlaanderen. Dat zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver als reactie op het incident in Merksplas. Tegelijkertijd belooft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) extra in te zetten op conflictbeheersing. “Dat zal opgenomen worden in de basisopleiding, maar ook huidige personeelsleden kunnen die opleiding volgen”, aldus Van Quickenborne.

17 februari