"Gevaccineerden tussen 18 en 64 jaar hebben veertien keer minder kans om op intensieve zorg te belanden”

Wie tussen 18 en 64 jaar oud is en gevaccineerd is tegen Covid-19, heeft veertien keer minder kans op een opname op de ziekenhuisafdeling intensieve zorgen dan niet-gevaccineerde leeftijdsgenoten. “De vaccinatiestatus heeft een erg duidelijk effect”, besluit coronacommissaris Pedro Facon.

Facon kon op de wekelijkse persconferentie van het crisiscentrum voor het eerst cijfers meegeven over de vaccinatiestatus van de patiënten op de IC-afdelingen van de Belgische ziekenhuizen. Perfect zijn die cijfers niet omdat gevaccineerden en niet-gevaccineerden qua sociologisch profiel en contactgedrag niet volledig vergelijkbaar zijn. Maar toch liegen ze er niet om: uit de gegevens van de afgelopen twee weken blijkt dat 18- tot 64-jarigen die volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus maar liefst veertien keer minder kans hadden op opname op intensieve zorg dan niet-gevaccineerde leeftijdsgenoten.

Effect zwakt af met leeftijd

Dat effect zwakt af met de leeftijd, maar blijft ook bij ouderen goed zichtbaar. Gevaccineerde 65- tot 84-jarigen hebben 4,5 keer minder kans op een ICU-opname, bij 85-plussers is dat nog twee keer minder kans. Bij de jongere coronapatiënten is het effect van de vaccins op dat vlak moeilijker vast te stellen. Tussen 0 en 11 jaar is niemand gevaccineerd en er lagen de afgelopen twee weken geen kinderen tussen 12 en 17 jaar op intensieve zorgen.

Ziekenhuisopnames

De voorbije weken werd al aangetoond dat de coronavaccins goed beschermen tegen ziekenhuisopname in het algemeen. De kans ligt daar bij de 18- tot 64-jarigen negen keer lager voor wie gevaccineerd is. Bij de 65- tot 84-jarigen is de kans drie keer kleiner. Het effect wordt opnieuw kleiner naarmate de patiënten ouder worden. Voor 85-plussers zijn de verschillen beperkt, maar de absolute aantallen zijn daar klein. Dat maakt de cijfers dan ook statistisch minder betrouwbaar. Bovendien gaat het doorgaans om erg kwetsbare personen.

Besmettingen

Tot slot hebben de vaccins ook een duidelijk waarneembaar effect op de besmettingskans. Onder de volwassenen tot 64 jaar is de incidentie van het virus dubbel zo hoog bij niet-gevaccineerden. Dat effect is echter verdwenen bij de 65-plussers. Dat komt omdat de vaccinatiegraad daar erg hoog is, maar wellicht vertonen gevaccineerde 65-plussers ook gewoon risicovoller contactgedrag dan niet-gevaccineerde ouderen. Daardoor zou de eerste groep toch nog vaker besmet raken dan de tweede. “Als de vaccinatiegraad 100 procent zou zijn, zou iedereen die besmet geraakt gevaccineerd zijn”, stipte Facon meermaals aan.

Voor de meeste 65-plussers is de vaccinatie intussen ook alweer een tijdje geleden. Het boostervaccin is dus erg belangrijk voor die groep, stelt Facon.

De coronacommissaris raadt kwetsbare mensen en ouderen daarnaast aan om extra veilig om te springen met contacten, bijvoorbeeld door zo veel mogelijk buiten af te spreken. Daarnaast is het ook zeer nuttig om goed te ventileren, mondmaskers te dragen en afstand te houden.

