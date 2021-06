Gevaccineerd met AstraZeneca en reizen naar de Verenigde Staten? “Ze zouden zich in eigen voet schieten door vaccin niet te erkennen”

LEZERS­BRIEF. “De indruk leeft dat alles weer kan. Maar door corona mag ik niet naar mijn dochter, die vandaag een borstampu­ta­tie ondergaat”

13:54 Bij het begin van de eerste lockdown, in maart 2020, werd deze briefschrijfster oma van een kleinzoontje en kreeg ze te maken met beperkingen op het ziekenhuisbezoek. Daar wordt ze vandaag weer mee geconfronteerd, want terwijl de regering over versoepelingen spreekt, ondergaat haar dochter — de mama van de baby — een borstamputatie. “Door corona gingen er ook al cruciale maanden verloren toen mijn dochter een knobbeltje in de borst ontdekte.” Lees haar brief hier integraal.