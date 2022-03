Gevaarlijke namaakgoederen worden steeds vaker online verkocht

Vervalste goederen veroorzaken niet enkel economische schade en banenverlies. Ze vormen ook een gevaar voor de gezondheid (namaakgeneesmiddelen en -voedingsmiddelen), de veiligheid (reserveonderdelen voor auto’s of batterijen) en het milieu (nepchemicaliën of pesticiden). Dat stelt een nieuw gezamenlijk verslag door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat donderdag verschijnt.

Legitieme producenten moeten zich aan strenge regels houden om ervoor te zorgen dat hun producten de consument geen schade of letsel berokkenen. Producenten van vervalsingen slaan al die voorschriften in de wind. Het fenomeen is wijd verspreid. Ongeveer 60 procent van de wereldwijd in beslag genomen gevaarlijke producten met de EU als bestemming werd online verkocht. In de meeste gevallen ging het om cosmetica (46 procent), kleding (18 procent), speelgoed en spelletjes (17 procent) en auto-onderdelen (8 procent).

De meeste van de gevaarlijke namaakgoederen kwamen uit China (55 procent van de totale inbeslagnemingen door de douane wereldwijd) en Hongkong (19 procent). Samen waren zij goed voor bijna driekwart van de in beslag genomen goederen. Negen procent van de gevaarlijke namaakgoederen kwam uit Turkije.

Per post verzonden

Duitsland was in de periode 2017-2019 de voornaamste bestemming van nepproducten binnen de EU, als geheel goed voor 47 procent van de wereldwijde inbeslagnames door de douane. Volgens het rapport bezette België met 10 procent de tweede rang binnen de EU, gevolgd door Denemarken, Italië, Spanje en Oostenrijk. Door de populariteit van online winkelen geven namakers de voorkeur aan postpakketten om hun spullen te verzenden. Zestig procent van de in beslag genomen gevaarlijke goederen werden per post verzonden.

De Covid-19-pandemie heeft de handel in gevaarlijke namaakgoederen beïnvloed en bestaande tendensen versterkt. “Criminelen maken misbruik van de wereldwijde crisis en de autoriteiten meldden dat het aantal in beslag genomen vervalsingen van geneesmiddelen, testkits, persoonlijke beschermingsmiddelen en andere medische producten sterk is toegenomen.”