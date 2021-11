Getrukeerde afbeelding van reactie op HLN doet de ronde

Leraren krijgen geen voorrang bij toediening boostervac­cin. Wanneer ben jij aan de beurt? Bekijk het hier

De ministers van Volksgezondheid zijn het eens geworden over de strategie voor het toedienen van de boosterprik aan de volledige bevolking. De uitnodigingen worden al in de komende dagen verstuurd, op basis van de tijd die verstreken is sinds de eerste vaccinatiecyclus en de leeftijd van de betrokkenen. Belangrijk ook: er komen geen prioritaire groepen die voorrang krijgen op de rest van de bevolking, zoals bijvoorbeeld het onderwijzend personeel. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is teleurgesteld. “Dan organiseren we het zelf vanuit de Vlaamse regering”, zei hij aan VRT NWS.

27 november