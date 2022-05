Getrouwd op parking en toch pure romantiek: Belgisch-Australisch koppel omzeilt bureaucratie én lockdown in Shanghai

De Vlaamse Janelle Nuyts (33) en haar Australische man Matthew Mitchener (35) hebben een manier gevonden om te trouwen in Shanghai. Met publiek, receptie, vrijgezellen én in aansluitend trouwkleed. En dat is allesbehalve evident, want de lockdown heeft er draconische proporties aangenomen en sinds 2019 is het bovendien verboden voor buitenlanders om in China te trouwen.