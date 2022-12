GETEST. Kan je als ouder voortaan echt met een muisklik weten of je kind veilig is in de crèche?

Zwevegem Opnieuw kinderdag­ver­blijf drie maanden dicht, 19 ouders op zoek naar oplossing: “Het vertrouwen is weg, we sturen ons kind nooit meer terug naar Baby Hof”

De vergunning van kinderdagverblijf Baby Hof in Zwevegem is geschorst tot 15 maart 2023. Door indicaties van ernstige gebreken zoals ‘schimmels in alle slaapkamers’. “We laten ons kind daar nooit meer, het vertrouwen is geschonden”, reageren ouders. De gemeente Zwevegem zoekt noodopvang. HLN kon het inspectieverslag inkijken en ontdekte opmerkingen die bij velen de wenkbrauwen doen fronsen.

