Gestrand in Leuven: het Oekraïense vrouwenwielerteam. “Mijn huis is vernield. Mijn mama wil er niet weg. En ik zit hier, veilig en wel. Dat is gewoon niet eerlijk”

Sint-Niklaas Auto geplet tussen vrachtwa­gen en middenberm: bestuurder komt als bij wonder zonder kleerscheu­ren uit wrak

Op de E17 in Sint-Niklaas is woensdagmiddag een spectaculair ongeval gebeurd. Een vrachtwagen kwam in aanrijding met een auto die vervolgens gesandwicht werd tussen de truck en de middenberm.

6 april