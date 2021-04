Gestolen pincodes, afluisterapparatuur in computers en het ‘switchen’ van containers: zo geraakt de coke in Antwerpen in de ‘juiste’ handen

Als ‘Dikke Nordin van Den Dam’ boos is, ontploffen de granaten in Antwerpen: hoe een kleine dealer de cokebaas van ’t stad werd

14 april Donderdag 18 maart 2021, één van de grootste drugsdossiers ooit staat gepland voor de raadkamer van Antwerpen. 51 verdachten - met als headliner Nordin El H. (33) - moeten verschijnen voor invoer van cocaïne, wapenhandel en granaataanslagen. Het zal de drugsbaron worst wezen, want terwijl in Antwerpen de bommen ontploffen, rijdt hij vrolijk met zijn Bentley door de jachthaven van Dubai. Het is niet de eerste keer dat ze hem proberen te pakken, en al zeker niet de eerste keer dat zijn naam komt bovendrijven in een dossier. Dit is het verhaal van hoe een kleine drugsdealer uit de Antwerpse Dam-wijk in enkele jaren tijd de absolute ‘koning van de coke’ werd.