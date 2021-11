Gesprek politievakbonden en minister Verlinden levert geen concreet voorstel op: “Morgen eerste onderhandelingsgesprekken”

De vier politievakbonden zetten hun acties deze week ongestoord voort. Sinds vanochtend blokkeren ze opnieuw verschillende files op de Brusselse klein ring en veroorzaken ze opstoppingen.

De betogers verzamelden om 6 uur aan Brussel-Centraal en vertrokken van daaruit naar het kruispunt Kunst-Wet. Daar blokkeerden ze de twee tunnelingangen en veroorzaakten ze opnieuw stevige files. De vertragingen liepen op tot meer dan een uur. Omstreeks 8.20 uur trokken de 600 actievoerders, een cijfer van de Brusselse politie, zich op gang richting Kruidtuin.

Hoop op voorstel

“We houden een demonstratie door Brussel”, zegt Joery Dehaes, politievakbond ACV, aan HLN Live. De protestanten trekken naar het kabinet van Verlinden. “We hopen een eerste signaal te krijgen van haar. Er zal morgen overleg komen, daarvan zijn de exacte details nog niet bekend. We hopen op een deftig voorstel.”

“Als het signaal blijft zoals minister De Croo het afgelopen weekend heeft gezegd, dan gaan de acties gewoon door. De Croo zei dat we zijn blijven praten. Dat klopt. Maar we zijn al sinds maart aan het praten”, gaat Dehaes verder. “De voorstellen gaan er alleen maar op achteruit. Als het enkel bij praten blijft, dan gaan de acties gewoon door. Als er een voorstel op tafel komt dat een basis vormt om verder te onderhandelen, dan zullen wij misschien overwegen om onze acties stop te zetten”, luidt het.

Onderhandelingsgesprekken

Toen de delegatie vakbondsafgevaardigden terugkeerde van het onderhoud met minister Verlinden riepen de manifestanten meteen om het ontslag van de minister. Tijdens de ontmoeting hebben de vakbonden nogmaals hun eisenbundel op tafel gelegd. Ze pleiten dat de stilstand van de loonnormen na 20 jaar wordt ingehaald en vragen dat er niet geraakt wordt aan het NAVAP, een vervroegd pensioen waardoor agenten vanaf 58 of 59 kunnen stoppen met werken.

“Morgen om kwart voor vier starten de eerste onderhandelingsgesprekken”, vertelt Vincent Houssin van VSOA. “Concreet is er vandaag nog niets besproken, maar dat zou ons ook verwonderd hebben. Ik denk dat we hopen om morgen de eerste concrete zaken te kunnen horen”, vertelt Joery Dehaes van ACV. “Minister Verlinden heeft engagement getoond om naar de regering te gaan en een oplossing te zoeken. Het is nu aan premier De Croo om de daad bij het woord te voegen. Hij kondigt aan dat hij wil praten, dat hij dan met de ganse regering maar middelen zoekt om iets deftigs op tafel te leggen”, vervolgt hij.

“Als we op straat komen, is dat omdat de onderhandelingen volledig in het slop zitten”, benadrukt Carlo Medo van NSVP. “Wat is nodig? Geld, goede wil en een onderhandelingstafel waar vanuit de kant van Verlinden en alle betrokken partners oplossingen komen. Ik hoop dat we er deze week uit geraken, maar als je een klassieke dans doet, moet je met twee zijn om te dansen”, klinkt het.

Rellen

De acties zorgen voor veel hinder in Brussel. “Ik begrijp de wrevel, maar die is er ook bij ons. We zitten al maandenlang te onderhandelen. De regering was op de hoogte dat we dit zouden doen als de onderhandelingen spaak zouden lopen.” Ilse Van de Keere van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene vertelt bij HLN Live dat er verkeershinder is. “Door de actie zijn er tunnels afgesloten: de Jubelparktunnel en de Wettunnel in de richting van het centrum. De hinder op de kleine ring zou moeten verminderen, maar er zijn vandaag nog een zeshondertal vakbondsafgevaardigden die actie voeren.”

Gisteren raakten drie agenten gewond in Brussel. “Ze werden naar het ziekenhuis gebracht”, vertelt Ilse Van de keere. “Intussen mochten ze het ziekenhuis verlaten. Een agent is vier weken werkonbekwaam, bij de twee andere agenten gaat het om elf dagen.” De politievakbond ACV benadrukt dat een job als agent “niet gewoon” is. “De lonen moeten effectief wel hoger liggen. Het is jammer dat de politie het doelwit geworden is van iets wat vredig begonnen is, maar is uitgemond in rellen.”

Er is daarnaast heel wat schade veroorzaakt in de hoofdstad, zoals aan auto’s en etalages. De politie is nog bezig met een rondgang om een overzicht te krijgen van de schade aan straatmeubilair en privé-eigendommen. Om de daders te identificeren, zullen de beelden van de bewakingscamera’s geanalyseerd worden. “Er werden ook zes politievoertuigen beschadigd. En er werd een scooter in brand gestoken”, aldus Van de Keere.

Premier De Croo

De uitspraken die premier Alexander De Croo zondag in VTM NIEUWS heeft gedaan over de politieacties van afgelopen week, zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij de politievakbonden. Dat maken ze maandagochtend duidelijk aan de start van een nieuwe actieweek.

Bij VTM NIEUWS vertelde premier De Croo zondag het volgende over de acties: “Mensen die willen werken het leven onmogelijk maken, dat gaat te ver.” De politievakbonden hadden op meer begrip en steun gerekend van de Belgische eerste minister. Ze hebben al meermaals gevraagd dat hij mee het dossier naar zich toe trekt, maar de premier behoudt het vertrouwen in Verlinden.

“Dat onze acties er ver over zijn terwijl gisteren Brussel werd afgebroken en politieagenten werden gemolesteerd, dat is er pas ver over. Een premier moet achter zijn politie staan en de acties respecteren, zeker in een democratische regering. De manifestaties van de politiemensen verlopen zeer vreedzaam. Wij komen op voor onze rechten, zoals elke persoon dat mag doen”, Houssin.

Carlo Medo werd evenmin gelukkig van de uitspraken van de premier. “Nu plotseling zijn we de grootste piraten van de weg. Als mens raakt zoiets me”, stelt Medo. “Tot nu toe hebben we nog geen enkele kassei of straatmeubel beschadigd. Ik denk dat we heel soft en braaf zijn. Als ze willen dat we hier morgen met 20.000 staan, is dat geen probleem. Al hoop ik dat we daar niet naartoe gaan. De politievakbonden zijn tot nu toe telkens bereid geweest om te onderhandelen”, klinkt het.

