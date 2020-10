Geslaagd experiment bij vrouwenbeweging: van 36 uur naar 30 uur werken voor zelfde loon

Tot 17 uur op kantoor, dan snel-snel de kinderen ophalen in de opvang, een potje koken, de was en de plas organiseren en vervolgens compleet uitgeteld in de zetel ploffen: het is het dagelijkse scenario in veel huishoudens. Om de work-life balance opnieuw in evenwicht te brengen, moeten we volgens sommigen in de eerste plaats minder uren gaan werken. Vrouwenbeweging en -vereniging Femma besliste om het uit te vissen met een ruim en gedetailleerd actie-onderzoek. In 2019 mochten alle voltijdse werknemers van de vzw 30 uur per week werken in plaats van de gebruikelijke 36 uur, mét behoud van loon. De VUB monitorde het hele experiment en de resultaten die vandaag tijdens een webinar bekendgemaakt worden, zijn ronduit positief. Niet alleen de werknemers, maar ook de werkgever én de kinderen van de werknemers blijken gewonnen voor de dertigurenweek, of zoals Femma het noemt: 'het nieuwe voltijds'.