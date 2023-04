Geschokte familie van doodgemartelde Raul (9) spreekt voor het eerst: “Zijn zusje van elf moest toekijken hoe hij onder water verdween”

“Waarom heeft Rauls moeder al die weken gelogen?” Telkens als de familie aan de telefoon vroeg waar de 9-jarige jongen was, stond hij volgens zijn mama de ene keer onder de douche, sliep hij de andere keer al of was hij net buiten aan het spelen. In werkelijkheid lag het dode jongetje in een sporttas op de bodem van het Gentse houtdok. Zijn nonkel reageert voor het eerst bij HLN: “Zijn zusje heeft een trauma. Ze zat precies in een horrorfilm.”