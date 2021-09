Gert verloor zijn broer na seksueel misbruik van godsdienstleraar, die ondanks veroordeling diaken werd: “Hij heeft 7 jaar lang psychisch afgezien”

In 2020 zijn bij de opvangpunten van de katholieke Kerk 59 meldingen van seksueel misbruik gedaan . Vaak gaat het om verjaarde feiten. Dat blijkt uit een jaarverslag dat maandag via de website Kerknet is gepubliceerd. De broer van een slachtoffer van seksueel misbruik getuigt maandag bij VTM NIEUWS. Volgens hem bewijst het nieuwe rapport dat de kerk weinig lessen heeft getrokken uit het verleden.

59 meldingen van seksueel misbruik bij de opvangpunten van de katholieke Kerk in 2020. Dat zijn er een stuk meer dan de twee vorige jaren (2018-2019) toen er in totaal 64 meldingen werden genoteerd. “Wellicht is de toename van het aantal meldingen in 2020 een mogelijk gevolg van de steeds herhaalde bereidheid om ernstige aandacht te besteden aan eventuele herstelmaatregelen, ook al beseft men in de Kerk duidelijk dat het aangedane onrecht daarmee niet ongedaan kan worden gemaakt”, stelt het jaarverslag.

Godsdienstleraar

Gert Verstraete denkt meteen aan zijn eigen situatie als hij over het rapport hoort. Hij weet heel goed wat de 59 ‘nieuwe’ slachtoffers en hun families meemaken. Zijn broer Rudi stapte 30 jaar geleden uit het leven na seksueel misbruik op zijn dertiende. “Dat zijn 59 gezinnen die onrechtstreeks ook betrokken zijn bij een hele hoop ellende”, getuigt Gert bij VTM NIEUWS.

Rudi werd als kind op school misbruikt door zijn godsdienstleraar. “Hij is daar jarenlang psychisch door in de war geweest”, aldus Gert. “Hij wist niet tot wie hij zich aangetrokken voelde, hij voelde zich vuil... Uiteindelijk heeft hij dan 7 jaar later zelfmoord gepleegd op 21-jarige leeftijd.” Een rechter veroordeelde de leerkracht, maar die werd daarna tot grote verbijstering bij de familie toch nog tot diaken gewijd, door toen nog Brugs bischop Roger Vangheluwe.

Vangheluwe

“Mijn ouders hebben dat proberen tegen te houden met de uitleg ‘deze man is wel veroordeeld omdat hij onze zoon heeft misbruikt’. Maar het is niet gelukt. Het is niet tegengehouden geweest”, zegt Gert.

Pas als Vangheluwe in 2010 zelf betrokken blijkt in een pedofilieschandaal wordt Rudi door de kerk als slachtoffer erkend. Maar zijn ouders moeten het doen met een schadevergoeding van 7.500 euro en een spreekverbod. “Door gewoon geld te geven en een brief te laten ondertekenen dat ze voor de rest van hun leven moeten zwijgen... Dat is in mijn ogen niet toegeven wat er gebeurd is. Dan denk ik terug aan die doofpot waarmee alles begon.”

In juli 2021 waren 15 van de 59 dossiers nog niet volledig afgerond, blijkt uit het jaarverslag. Bij de helft van de afgesloten dossiers werd een financiële tegemoetkoming uitbetaald, dat gaat over bedragen van 1.000 tot meer dan 25.000 euro. Gert is duidelijk: “Het rapport toont dat de kerk weinig lessen heeft geleerd uit het verleden.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.