Geriater Lucien De Cock over moordende bejaarden: “Dit wordt een geweldig probleem”

Een man van 92 is opgepakt als moordverdachte op zijn 87-jarige vrouw in Waregem. Nog maar een week geleden gebeurde hetzelfde in Keerbergen - de verdachte is 70, het slachtoffer 73. Vorig jaar: een vrouw van 85 wordt de keel doorgesneden in een rusthuis in Anderlecht, een man van 99 verstikt een 75-jarige medebewoner in een rusthuis in Destelbergen, een jaloerse man van 69 schiet zijn bijna ex-partner van 64 dood in Lier en in Mechelen probeert een 70-jarige zijn 73-jarige echtgenote met een klauwhamer te vermoorden. Allemaal verschillende motieven, één gelijkenis: de daders en slachtoffers zijn niet meer van de jongsten. Wat is er aan de hand?