Gerechtsdeurwaarders maken gebruik van verouderde tarieven en ongepaste marktpraktijken

De tarieven die ze mogen aanrekenen voor hun openbare of gerechtelijke taken, worden voor het grootste deel bepaald door de wet of de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, de beroepsvereniging van de sector. De tarieven voor buitengerechtelijke diensten zijn daarentegen niet gereglementeerd.

‘No cure no pay’-methode

Bovendien sluiten sommige gerechtsdeurwaarders soms ook contracten met cliënten af via de ‘no cure no pay’-methode. Die houdt in dat de gerechtsdeurwaarder enkel een forfaitair bedrag (of zelfs helemaal niets) krijgt als de schuld niet kan worden ingevorderd. Die werkwijze is verboden in gerechtelijke procedures, maar behoort tot de vrije tariefkeuze in het kader van de minnelijke invordering. De methode kan er echter toe leiden dat de gerechtsdeurwaarder zijn “verliezen” rechtstreeks wil verhalen op schuldenaars en daardoor ook extra pressiemiddelen inzet.