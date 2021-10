Gerechtsdeskundigen twijfelen niet aan doodsoorzaak Sanda Dia, discussie lijkt zich nu te verleggen naar verpakking van visolie

In de rechtbank van Hasselt werd gisteren de eerste inhoudelijke horde genomen van het Reuzegom-proces, bijna drie jaar nadat de 20-jarige ingenieurstudent Sanda Dia stierf na een tweedaags ontgroeningsritueel van de beruchte studentenclub. Dat focuste op het medische luik van de zaak, omdat de advocaten van enkele Reuzegommers zich vragen stelden bij het optreden van de artsen die Sanda probeerden te redden. Hadden zij hem bijvoorbeeld niet verkeerdelijk aanzien voor een stomdronken student en hem een zoutoplossing toegediend, terwijl hij grote hoeveelheden visolie had gedronken en nog méér zout wel het laatste was wat hij nodig had? Met andere woorden: stierf Sanda Dia door wat er gebeurd was tijdens het doopritueel, of door medische fouten die achteraf werden gemaakt? Om een antwoord te bieden op die vragen, kwamen gisteren drie onafhankelijke gerechtsdeksundigen de doodsoorzaak van Sanda Dia toelichten. En die waren heel duidelijk: "Neen, er zijn géén medische fouten gemaakt."