Gerechtelijk onderzoek naar onregelmatigheden bij VRT

REPORTAGE. Een kwart meer Belgische wijnbou­wers in één jaar: “Zuiderse wijnen worden minder goed, de onze alleen maar beter”

5:00 Verandert België van een land van wijndrinkers in een land van wijnboeren? Daar lijkt het toch op, want in 2020 zijn er plots een kwart meer producenten geregistreerd dan een jaar eerder. “Er is een switch gebeurd, de laatste jaren”, zegt Bert Vandeurzen (39) van het gelijknamige domein in Linden. “Wijnbouwers zijn ondernemers geworden. Het amateurisme is eruit.” En er speelt nog een element mee: de opwarming van het klimaat.