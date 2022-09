Gerechtelijk onderzoek lopende in dossier rond Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital

De afgelopen maanden voerde Merit Capital een juridische strijd met de Nationale Bank. De Nationale Bank trok in maart de vergunning van Merit Capital in , omdat “de bank niet voldeed aan financiële voorwaarden”. In april werden daarop voorlopige bewindvoerders aangesteld. Die waarschuwden vorige week nog dat het geld voor het personeel bijna op is.

Het strafonderzoek begon, volgens ‘De Tijd’, vermoedelijk na een klacht met burgerlijke partijstelling die de vennootschap indiende wegens mogelijke schriftvervalsing. De klacht zou te maken hebben met dubieuze transacties met het Frans-Britse hefboomfonds H2O in niet-toegelaten obligaties. Of het Belgische gerecht bevoegd is in de zaak, is onduidelijk.