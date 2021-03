Gerechtelijk onderzoek geopend naar vzw Let’s Go Urban: onderzoeksrechter aangesteld

Aantal kabinetsle­den regering-Jam­bon blijft ruim onder plafond

12:54 Eind 2020 telden de kabinetten van de Vlaamse regering-Jambon samen 265,9 voltijdse medewerkers. Dat is ruim onder het maximum van 303 voltijdse medewerkers en ook een lichte krimp tegenover de 270,6 voltijdse medewerkers in het laatste volledige werkjaar van de voorgaande Vlaamse regering. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport over de samenstelling van de kabinetten van de regering.