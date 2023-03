Gerecht voert onderzoek naar hart Antwerpse diamant

“Stel we vragen ChatGPT om een akkoord te schrijven?”: Vlaams Parlement nog altijd in de ban van stikstof­cri­sis

Het Vlaams Parlement is vandaag terug naar de orde van de dag gegaan na een hitsig debat over de stikstofcrisis. Dat was toch de bedoeling, maar een mopje over ChatGPT en een statement van voorzitter Liesbeth Homans (N-VA) deed het halfrond terugkeren naar de realiteit. “Stel dat we aan ChatGPT zouden vragen om een sluitend stikstofakkoord te schrijven?”, klonk het al lachend.