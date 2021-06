Gerecht probeert doorbraak te forceren in zeven jaar oud moordmysterie: wie doodde belastingcontroleur Carl (48) en waarom?

Het gerecht heeft een nieuwe oproep naar getuigen gedaan in een ultieme poging om een zeven jaar oud moordmysterie op te lossen. Het lichaam van Carl Hennebert (48) werd op 5 maart 2014 gevonden in zijn woning in Casteau (Henegouwen). Hij bleek al vijf dagen overleden te zijn en was afgemaakt met een nekschot. Ging het om een wraakactie? Door wie werd hij vermoord? En vooral: waarom? Want Hennebert was graag gezien, volgens de burgemeester toentertijd.

Het was de toen 16-jarige dochter van de man die de macabere ontdekking zeven jaar geleden deed. Het was een woensdag en ze was gebeld door een collega van haar vader, die een afspraak met hem had. “Hij maakte zich zorgen omdat mijn vader niet opendeed. Zijn wagen stond nochtans op de oprit”, getuigt ze in de Franstalige krant La Province. “Ik ben erheen gereden met de sleutels van het huis.”

Binnen troffen ze een scène aan die recht uit een horrorfilm had kunnen komen. Volgens het gerecht kreeg de man verscheidene messteken en een kogel in het been. “Hij werd uiteindelijk vermoord met een nekschot en daarna in een afgesloten ruimte gelegd op de bovenste verdieping”, klinkt het.

Wantrouwig

Het onderzoek wees uit dat Hennebert al vijf dagen dood was. Hij zou op vrijdag 28 februari 2014 tussen 7.30 en 10.30 uur ‘s morgens in zijn huis overvallen en omgebracht zijn. “Hij was heel wantrouwig en zou nooit de deur open gedaan hebben voor eender wie”, aldus het gerecht in de nieuwe oproep naar getuigen. “Maar die dag heeft hij de deur wél open gedaan voor één of meerdere personen.”

Volledig scherm Carl Hennebert. © Federale politie

Hennebert was financieel controleur bij de FOD Financiën in la Louvière. Volgens zijn dochter deed hij zijn werk grondig en beheerde hij enkele gevoelige dossiers. In 2000 zou hij al een keer met de dood bedreigd zijn door een clandestiene restauranthouder. Hij kreeg toen zelfs een pistool tegen zijn hoofd.

In zijn privéleven was hij erg actief en geëngageerd. Zo was hij gemeenteraadslid in Casteau, voorzitter van de judoclub in hoofdgemeente Soignies en zeer betrokken in de vereniging Horrues Festif, die zich inzet voor het behoud en de promotie van het cultureel erfgoed in het gelijknamige dorp bij Soignies.

Alleenstaand

Het slachtoffer was alleenstaand, maar volgens het gerecht had hij al meerdere partners gehad. “Zou dit om een wraakactie kunnen gaan? Werd hij vermoord door een man? Een vrouw? Door meerdere personen? Wat is het motief van deze moord?”, klinkt het in de oproep die de federale politie verspreidt op vraag van de onderzoeksrechter in Bergen.

Volledig scherm Carl Hennebert was voorzitter van de judoclub in Soignies. © Federale politie

Hennebert lijkt in elk geval geliefd te zijn geweest. Dat getuigde de toenmalige burgemeester van Soignies net na de ontdekking van de feiten. “Hij was niet echt een vriend van me, maar elke keer als we elkaar zagen, was het leuk. Hij had normen en waarden en werd gewaardeerd in onze gemeente”, aldus Marc de Saint Moulin.

Dat zegt ook zijn dochter Sarah. “Hij was streng, maar hij was er altijd voor me”, getuigt ze in La Province. “Dat was ook zo voor anderen. Hij was erg vrijgevig. Hij kon het ook nog steeds heel goed met mijn moeder vinden, terwijl ze al bijna tien jaar uit elkaar waren. Hij werd door veel mensen gewaardeerd.”

Volledig scherm Carl Hennebert. © Federale politie

Sarah hoopt dat de nieuwe oproep van het gerecht voor een doorbraak in de zaak kan zorgen. “Ik hoop nog altijd dat de persoon die mijn vader dit heeft aangedaan, gevonden wordt”, zegt ze nog. “Het zou me helpen om het te verwerken. Ik zou ook met die persoon willen praten en vragen waarom hij of zij het gedaan heeft. Of ik hem of haar zou kunnen vergeven? Dat kan ik niet zeggen zonder hem of haar gesproken te hebben. Eén ding is zeker: ik ben nu oud genoeg om de waarheid te kennen. En ik wil het liefst alles weten. Dat is erg belangrijk voor mij.”

Wie informatie heeft over de zaak, kan contact opnemen met de autoriteiten via het gratis nummer 0800/30.300 of via een online tipformulier. Discretie wordt verzekerd.

