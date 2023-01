Gerecht onderzoekt uitgaven Waals Parlement

BV Naast politieke strubbelin­gen moet Bart De Wever ook afrekenen met privépro­ble­men: “Als de fundamen­ten van je gezin daveren, davert de rest mee”

Het had een feestelijk eindejaarsgesprek moeten worden, maar Bart De Wever heeft weinig redenen om vrolijk te zijn. Meer en meer voelt hij de hete adem van Tom Van Grieken en Conner Rousseau in z’n nek. Ook privé was 2022 allesbehalve een topjaar, zo blijkt. In ‘Dag Allemaal’ vertelt hij over de moeilijke situaties die zijn gezin al moest doorstaan vanwege zijn job. Hij heeft het ook voor het eerst over zijn kind dat even voor verzorging van huis moest. “Een mens is maar zo gelukkig als zijn ongelukkigste kind, hé.”

