Gerecht onderzoekt 110 miljoen die wegvloeide bij FNG

Nieuwe regels voor onderwijs zijn streng genoeg, vinden experts: “Veiliger binnen de school dan erbuiten”

5:28 Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wou dat alle leerlingen naar school konden blijven gaan, en zo geschiedde - maar dan wel mét strengere regels. Niet iedereen is daar onverdeeld blij mee, maar risicovol is het niet, vinden virologen: "De school is een gecontroleerde omgeving."