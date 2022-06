Gerecht onderzocht afgelopen 5 jaar 14 overlijdens en 24 hersenletsels in crèches

Het gerecht onderzocht de afgelopen 5 jaar 14 overlijdens en 24 hersenletsels bij kindjes die mogelijk gelinkt zijn aan een incident in een crèche. Dat blijkt uit informatie die bezorgd werd aan de Onderzoekscommissie over de problemen bij de kinderopvang in het Vlaams Parlement, zei Freya Saeys (Open VLD) in De Ochtend op Radio 1.

Saeys benadrukt dat er in bepaalde gevallen ook sprake kan zijn van wiegendood, maar is toch ongerust over de cijfers. Ze vermoedt ook problemen met de handhaving nadat er een incident is geweest. Dat is een procedure waarbij de crèche van nabij wordt opgevolgd om te vermijden dat incidenten zich herhalen. "Ik zie bijvoorbeeld gevallen waar een overlijden gebeurd is in 2019, maar waar ze tot op vandaag geen Zorginspectie hebben gezien".

In andere gevallen wordt het advies om te handhaven volgens Saeys gewoon niet gevolgd. Ze verwijst naar een incident waarbij een kindje overleed na verstikking in een matras, maar waar het Agentschap Opgroeien na een gesprek met de organisator besliste om toch niet tot handhaving over te gaan, hoewel de Zorginspectie dat wel had geadviseerd. Die kinderopvang is vandaag nog open, maar staat wel op de lijst met probleemcrèches die Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) aanvullend wil laten evalueren.

De gerechtelijke onderzoeken van de afgelopen 5 jaar hebben tot nog toe maar in 2 gevallen tot een vonnis geleid. Dat komt omdat het vaak moeilijk is om te bewijzen waar en door wie eventuele feiten zijn gepleegd.

Het Agentschap Opgroeien wordt vandaag opnieuw ondervraagd in de Onderzoekscommissie naar de problemen in de kinderopvang in het Vlaams Parlement. Maandag is het aan voormalig minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), waarna de commissie aan haar eindverslag begint.