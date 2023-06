Gerda (54) verliest binnenkort sociaal tarief voor energie: “Hoe ik dat ga doen? Ik weet het écht niet”

Anna (25) werd verkracht op een Tinderdate: “Het lijkt bijna ‘normaal’ om áltijd seks te hebben op een Tinderdate”

Eerder deze week oordeelde het Antwerps parket in een zedenzaak na een Tinderdate dat er onvoldoende bewijs was om van een verkrachting te spreken. Anna (25) betreurt hoe het bijna normaal is om altijd seks te hebben op een Tinderdate. Ze getuigt bij ons over wat haar overkwam nadat ze via Tinder had afgesproken met een oudere man. “Plots kwam hij achter mij staan en greep hij me vast zodat ik niet weg kon.”