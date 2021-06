Gepensioneerde huisarts lag enkele weken dood op bed bij de buren: “Aan alle ramen zaten vliegen, het was niet normaal”

Gerard Roger, de 71-jarige man die gisteren dood werd aangetroffen in een huis in Fontaine-Valmont in de provincie Henegouwen, was al enkele weken overleden. De man lag in het huis van zijn buren, die op de hoogte waren van de dood van de gepensioneerde huisarts, maar verder bleven leven met zijn lijk in huis. Dat schrijft RTL INFO.

Het parket van Charleroi bevestigde gisteren dat de politie het lichaam van een man had aangetroffen in een huis in de Hornetstraat in Fontaine-Valmont. Volgens het parket zou zijn overlijden van enkele dagen of weken geleden dateren. Het lichaam werd gevonden nadat een buurman alarm sloeg omdat hij aan de ramen van het huis heel wat vliegen had opgemerkt. “Bij alle ramen zaten strontvliegen, het was niet normaal”, citeert RTL.

Volgens RTL gaat het om Gerard Roger, een bekend gezicht in het dorp aangezien hij er jarenlang aan de slag was als huisarts. Een andere buurbewoner vertelde aan RTL dat de gepensioneerde man ingetrokken was bij zijn twee buurvrouwen nadat zijn echtgenote naar woonzorgcentrum verhuisde.

De twee vrouwen van in de veertig hadden de dood van het slachtoffer niet gemeld aan de autoriteiten. “Het is heel eigenaardig omdat de eigenaar van het pand, een kennis van het slachtoffer, op de hoogte was van de dood van de 71-jarige man, maar met het lijk in zijn huis bleef wonen”, bevestigde het parket van Charleroi gisteren al. Volgens de buurtbewoner weigerden de dames ook om de deur te openen, en moest de politie terugkeren met een bevelschrift om de deur te forceren.

De eigenares van het huis werd door de politie meegenomen voor verhoor, maar werd nadien terug vrijgelaten. Er is ondertussen een onderzoek ingesteld om de doodsoorzaak vast te stellen en er zal snel een autopsie uitgevoerd worden. “We weten nog niet of het om een natuurlijke dood gaat of niet. De doodsoorzaak zal bepalend zijn voor de volgende stappen in het onderzoek.”