Gepensioneerde flamboyante ‘topflik’ Glenn Audenaert doorverwezen naar rechtbank voor gesjoemel

KI Gent hoort onderzoeks­rech­ter over procedure­fout in corruptie-onderzoek Audenaert

In het corruptie-onderzoek rond ex-politiebaas Glenn Audenaert heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) dinsdag de onderzoeksrechter in de zaak gehoord over een procedurefout. Het Gentse parket-generaal ontdekte na jaren onderzoek pas dat de onderzoeksrechter in zijn vorige functie als openbaar aanklager ook was opgetreden in de zaak.