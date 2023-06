Georgina (86) werd gewelddadig overvallen in haar slaap: “Mijn nachtkleed, kussen en onderlaken hingen vol bloed”

Gezocht“Als ik naar mijn bed ga, dan denk ik altijd: hier hebben ze nog gestaan. Voor mij is dat geen veilige plek meer.” Georgina (86) kan niet meer slapen sinds ze in de nacht van 27 op 28 december vorig jaar thuis werd overvallen. Dat verliep erg gewelddadig: op bewakingsbeelden is te zien hoe drie mannen haar voordeur inbeuken. Georgina doet nu haar verhaal aan FAROEK in de hoop dat de daders gevat kunnen worden. “Ik wil niet dat ze andere mensen ook zoiets aandoen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Faroek Özgünes gaat samen met de politie en het gerecht op zoek naar daders van misdrijven, getuigen en vermiste personen, en roept daarbij de hulp in van lezers en kijkers. Volg al zijn opsporingsreportages op de voet via ons dossier.

“Ik deed mijn ogen open en ik zag enkel vier ogen.” Twee mannen met bivakmutsen, volledig in het zwart gekleed, staan naast haar bed. Het is 2 uur ‘s nachts. De mannen trekken brutaal haar kettingen, armbanden en horloge af. Georgina probeert zich te verweren, maar krijgt daardoor een stevige slag tegen haar hoofd. Zonder ook maar iets te zeggen, gaan de mannen ervandoor met een hoop juwelen. Georgina probeert met haar gsm naar de politie te bellen, maar tevergeefs. Het bloed van haar hoofdwond druipt op haar scherm en maakt het onbruikbaar. Uiteindelijk kunnen haar buren de hulpdiensten verwittigen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bewakingsbeeld

Wanneer de speurders de bewakingsbeelden uit de buurt bekijken, merken ze drie mannen op die rond 2 uur ‘s nachts naar de voordeur van Georgina wandelen. Een van hen is aan het roken. Ze proberen de deur te forceren, en wanneer dat niet lukt, neemt één van hen een stevige aanloop en beukt de deur in. “Bij het slachtoffer zelf zijn er twee mannen in de kamer geweest, waardoor we denken dat de derde man buiten op wacht stond”, zegt Klaas Van Den Kieboom van de politie van Antwerpen.

Schrik

Tijdens de overval raakt Georgina gewond: “Mijn nachtkleed, kussen en onderlaken hingen vol bloed”, vertelt ze. In het ziekenhuis wordt ze genaaid aan haar hoofd. Haar bovenlip is kapot en haar schouders, heup en borst zijn helemaal blauw. “Ze zijn echt heel brutaal geweest. Een dier mishandel je niet op die manier. Dat ze zoiets met een mens doen, begrijp ik niet”, zucht Georgina.

Een half jaar na de overval is ze nog niet gerust. “Ik voel me nog altijd angstig ‘s avonds. Ik ben bang dat er iemand zal inbreken. Ik voel drie of vier keer aan de deur of die vast is.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik kom terug”

Uit het politie-onderzoek blijkt dat er in de dagen voor de overval twee verschillende mannen aangebeld hebben bij Georgina. Politie en parket willen nu weten of deze mannen iets met de home-invasion te maken hebben.

Eén man kwam twee keer om geld bedelen, zogezegd om medicijnen te kopen voor zijn ziek kind. Van hem is een robotfoto gemaakt, die ziet u hier onderaan.

Op de avond van de feiten zelf daagde nog een andere man op. Hij belde aan, ruim drie uur voor de overval. Wanneer Georgina zegt dat ze de deur niet meer wil openen, antwoordt hij veelzeggend: “Ik kom terug”.

De politie onderzoekt of deze twee mannen iets met de feiten te maken hebben. Als iemand hen herkent, of hen gezien heeft in de buurt van de Sint-Rochusstraat in Deurne, dan zou de politie dat graag weten. Het kan ook zijn dat de mannen niets met de overval te maken hebben. In dat geval vraagt de politie aan hen om zich te melden zodat ze deze piste kan afsluiten.

Met al uw tips en informatie kan u bij de politie terecht op het gratis nummer 0800 30 300 of via mail opsporingen@police.belgium.eu.

Deze opsporingsreportage kwam tot stand na een samenwerking tussen de Federale Politie, het Openbaar Ministerie en DPG Media.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Georgina getuigt over wat er is gebeurd in de nacht van 27 op 28 december.

Lees ook:

Volledig scherm Slachtoffer van de home-invasion in Deurne, en Faroek Ozgünes. © Bart Van Den Broecke/ Pieterjan Vanstockstraeten