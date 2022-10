Georges-Louis Bouchez pleit voor belastingverlaging van 8 miljard euro

"Een fiscale hervorming zal geen goed resultaat opleveren zonder een verlaging van 8 miljard euro voor diegenen die werken, die dit land doen draaien, die de architecten van de solidariteit zijn." Dat heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zondag gezegd in Brussel, bij de afsluiting van een partijcongres over het sociaal-economische luik.



De federale regering gaf tijdens het laatste begrotingsconclaaf minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) de opdracht om tegen december te komen met een eerste gedetailleerde fase van een ambitieuze fiscale hervorming. Het doel is om die hervorming nog deze regeerperiode in werking te laten treden, zei premier Alexander De Croo eerder deze maand tijdens zijn beleidsverklaring in de Kamer. MR, de regeringspartner op federaal niveau, pleitte wat dat betreft al voor een belastingverlaging ("tax down"), in plaats van een belastingverschuiving.

Voorzitter Bouchez herhaalde die boodschap zondag. "Solidariteit is als liefde: die moet van twee kanten komen. Werknemers moeten beter beloond worden", bepleitte hij in een toespraak gericht op "de middenklasse en de arbeidersklasse". "Wij zijn de enige beweging van de arbeid in dit land", betoogde hij.

Vanuit de congreszaal van Docks Bruxsel had Bouchez ook enkele woorden voor de deelnemers aan de klimaatmars, die om 13 uur samenkwamen aan het Brusselse Noordstation om vandaar naar het Jubelpark te trekken. "De MR gaat niemand een schuldgevoel aanpraten. We zullen keuzes moeten maken wat betreft industrie en technologie." Bouchez herhaalde ook zijn pleidooi voor meer kernenergie: "Naast waterstof moeten we de komende twee tot drie jaar nieuwe reactoren bouwen, of de SMR's (Small Modular Reactors) nu klaar zijn of niet. Het is nu dat de keuzes gemaakt moeten worden.”

De MR-voorzitter richtte zich vervolgens tot de groenen: "Ze moeten kernenergie niet verlengen om mij of (de Zweedse klimaatactiviste) Greta (Thunberg) een plezier te doen, maar omdat het land dat nodig heeft. We moeten leren van het Franse en Zweedse model, en zeker niet van het Duitse model." Duitsland besloot na de kernramp van Fukushima in Japan in 2011 zijn centrales te sluiten en over te schakelen op hernieuwbare energie. Door de inval van Rusland in Oekraïne, waardoor de continuïteit van de gasvoorziening in gevaar is gekomen, is de situatie echter veranderd.

Tegenstanders van de MR "kunnen blijven naar ons uithalen, karikaturen van ons maken en ons belasteren, niets zal ons van onze doelstellingen afbrengen. De enige legitimiteit die telt in de politiek is die van het volk, van het algemeen kiesrecht. In 2030 zal België een land van vrijheid, vooruitgang en welzijn zijn", besloot MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.