Georges-Louis Bouchez niet langer voorzitter van wetenschappelijk avonturenpark Sparkoh!

MR-voorzitter Bouchez wil naam van partij bespreken

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil de naam van zijn partij bespreken. Dat zegt hij zaterdag in een interview aan Sudinfo. Bouchez, die de voorbije weken heel wat kritiek kreeg te slikken omdat hij voor een iets rechtsere koers zou hebben gekozen, gaat er prat op “een liberaal te zijn, want liberalisme is intrinsiek sociaal”.

22 januari