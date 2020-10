Georges-Louis Bouchez (MR) wil snel strengere maatregelen: “Algemene mondmaskerplicht en sportwedstrijden zonder publiek”

Afgelopen vrijdag nam het Overlegcomité enkele stevige beslissingen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken. De komende vier weken blijven cafés en restaurants gesloten, mag elk persoon slechts één nauw contact hebben en geldt er een avondklok tussen middernacht en vijf uur ’s ochtends. Toch neemt dat niet weg dat de curve onrustwekkend snel blijft stijgen. Zo lagen er maandag 2.774 patiënten met corona in het ziekenhuis, tegenover 1.473 vorige week.

“We moeten nog meer doen”, zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez nu, omdat hij vaststelt dat veel mensen nog steeds de ernst van de situatie onderschatten. Deels omdat de besmettingscijfers voor hen te abstract zijn, deels omdat de overheid volgens hem tegenstrijdige signalen uitstuurt. “Het is bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat er afgelopen weekend bij Standard-Brugge 7.500 supporters aanwezig waren, terwijl restauranthouders nog geen dertig personen mogen ontvangen.”

Niet de les spellen

Binnen de regering-De Croo werd er flink gediscussieerd over de sluiting van de horeca. Onder andere de MR stond even op de rem. Maar Bouchez verdedigt de beslissing en wil minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) niet de les spellen, zegt hij. “Ik denk alleen dat we bijkomende maatregelen zullen moeten nemen. En dat dat sneller moet gebeuren dan de geplande evaluatie binnen twee weken. Anders is het risico groot dat de situatie compleet escaleert.”

Zelf doet Bouchez twee suggesties. Eén: een nationale verplichting op het dragen van een mondmasker. Die geldt nu al in winkels en als je onvoldoende afstand kan houden, maar Bouchez wil dat uitbreiden naar alle openbare plaatsen. Enkele steden hebben dat nu al ingevoerd. Twee: een verbod op sportwedstrijden voor publiek, en een volledige opschorting van de amateursporten. Het eerste zou echt om nieuw politiek beleid gaan. Het tweede om nieuwe afspraken met sectoren als de sport, de cultuur of de bedrijfswereld.

Vrijdag is er een Overlegcomité gepland waar die gewijzigde protocollen afgeklopt worden.

Quote Hoewel we twaalf dagen na de eerste maatrege­len zijn, moeten we lijdzaam toezien hoe de cijfers blijven stijgen Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven)

Alle opties open

Op de vraag of we nieuwe maatregelen kunnen verwachten, laat het kabinet-Vandenbroucke voorlopig alle opties open. “De federale minimumlat is gelegd. We zullen zien of dat volstaat om een kentering te krijgen”, zegt zijn woordvoerder. Federaal coronacommissaris Pedro Facon zit intussen wel samen met de sectoren om hun protocollen af te stemmen op het verstrengde federale beleid. De kans is reëel dat er binnenkort minder mensen aanwezig mogen zijn op culturele evenementen of sportwedstrijden.

Dat er nagedacht wordt over nieuwe maatregelen, vindt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) logisch. “Dit is een moeilijke periode”, zegt hij. “Hoewel we twaalf dagen na de eerste maatregelen zijn, moeten we lijdzaam toezien hoe de cijfers blijven stijgen. Bovendien raken de bedden op intensieve zorg stilaan ingepalmd. Het zou verstandig zijn om eens te kijken naar wat we nog meer kunnen doen, mocht dit niet voldoende zijn. Dat is behoorlijk bestuur.”

“Gouverner, c’est prévoir”, zegt ook biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven). “Je stelt de vraag beter nu al, zodat je weet wat er moet komen als er toch nieuwe maatregelen nodig blijken.” Of zulke eventuele strengere maatregelen dan ook een algemene verplichting op het dragen van een mondmasker moeten inhouden, laten zowel Van Ranst als Molenberghs in het midden.