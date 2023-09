Georges-Louis Bouchez krijgt taart in gezicht bij signeersessie en gaat in tegenaanval

Bouchez reageerde intussen al via sociale media op het incident. “Er was iemand die zo slim was om een taart te verspillen”, zei hij. “Jammer, want ze leek me wel lekker. Ik heb ze kunnen proeven. Ik wilde na het incident graag in gesprek gaan met hem, hij zat misschien niet op dezelfde golflengte als ik op politiek vlak. Er was zeker geen sprake van wraak. Ik wil altijd met iedereen in discussie gaan, maar nooit met gebruik van geweld.”