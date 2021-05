Georganiseerde misdaad floreert dankzij corona

'De gezondheidscrisis vertraagde de wettige economie, maar de ondergrondse economie bleef bloeien', besluit de antiwitwascel in haar jaarverslag over 2020. De cel kreeg vorig jaar 31.605 meldingen van de banken, notarissen en andere sectoren over verdachte geldtransacties. Dat is ruim een vijfde meer dan in 2019.

De oplichters maakten onder andere misbruik van de nood aan mondmaskers, ontsmettingsgels, beademings­toestellen en testkits. Ze leverden maar een deel of niets van de beloofde ladingen. Ook beleggingsfraude, phishing en andere massafraude via het internet namen toe.