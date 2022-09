Gentse onderzoekers screenen slechthorende baby's op evenwichtsproblemen: “Een wereldwijde primeur”

Vlaanderen is de eerste regio ter wereld die slechthorende baby’s op de leeftijd van zes maanden systematisch screent op evenwichtsproblemen. Elke pasgeboren baby krijgt een gehoortest bij Kind en Gezin. Het agentschap stelt bij één procent of zeshonderd baby’s per jaar gehoorverlies vast en verwijst hen naar een referentiecentrum gespecialiseerd in gehoorproblemen.