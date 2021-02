Gents homokoppel getuigt over zinloos geweld op trein: “Ik ben kwaad en viseer de dader én de politie”

Joram en Raphaël werden zondag op de trein van Brussel naar Gent aangevallen door een onbekende jongeman. Die had het koppel eerst een hele tijd gefilmd en deelde daarna een trap uit in het gezicht van Joram. “Het was duidelijk dat het om homofobie ging”, zegt Joram aan onze redactie. Na het incident stapten de jongens naar de spoorwegpolitie van Aalst en de politie van Gent, maar daar voelden zij zich niet gehoord. De politie van Gent tilt zwaar aan de feiten én aan hun eigen aanpak: “De korpschef onderzoekt wat de politie heeft gedaan en wat ze niet heeft gedaan”, klinkt het.

Joram D.C. (21), een student uit Gent, vertelt aan onze redactie wat er gebeurde: “Ik en mijn vriend namen zondagavond de trein richting Gent. Een jongen met een hoody was ons de hele tijd aan het filmen en foto’s aan het nemen. Ik voelde me geïntimideerd. Daarna belde hij met iemand, met zijn gsm gericht op mij. Ik kon hem niet verstaan want hij mompelde in het Aalsters dialect. Ik denk dat hij werd opgestookt door de persoon aan de andere kant van de lijn. Wij deden niets en zegden niets. We hadden ons verwacht aan een scheldpartij, maar toen de trein aankwam in Aalst stond de jongen op en gaf hij me een trap in het gezicht.”

Daarop deelt de jongeman nog slagen uit. Het koppel verweert zich en kan de klappen ontwijken. Daarna duwen ze de dader uit de trein. Vervolgens loopt de vermoedelijke dader weg. Volgens Joram was het duidelijk dat het om homofoob geweld ging. “Er was geen enkele andere reden waarom hij me aangevallen heeft.” Andere treinreizigers zagen het gebeuren: “ze waren geschrokken, maar deden niets.”

Joram deelde het verhaal op sociale media, omdat hij wil duidelijk maken dat homofobie in België nog steeds aanwezig is: “Ik ben kwaad omdat homofobie in België nog steeds gereduceerd wordt tot individuele feiten of wordt toegeschreven aan bepaalde bevolkingsgroepen terwijl de dader gewoon wit was (...). Deze fysieke aanval was misschien niet alledaags, maar intimidaties zijn dat wel. En ze komen van alle kanten”, schrijft hij op Instagram.

Boos op de politie

Joram en Raphaël zijn ook kwaad op de politie. “De politie was zo ontoegankelijk”, zegt hij. De spoorwegpolitie in Aalst zag hoe Joram en Raphaël de jongen van de trein duwden. “Ze vroegen ons om mee te komen. Getuigen konden meteen bevestigen dat wij slachtoffers waren. Daarna ging de politie ging weg en de conducteur maande ons aan om ‘ons te gedragen’”.

Een dag later stapte het koppel naar de politie van Gent om klacht in te dienen. Daar werd hun verhaal naar eigen zeggen “gerelativeerd”. “Mijn vriend Raphaël kreeg van de agent te horen dat een proces-verbaal opstellen niet mogelijk was, omdat de feiten in Aalst gebeurd zijn, omdat er geen beschrijving was van de dader en omdat we zelf terugsloegen.” Het verhaal werd uiteindelijk enkel genoteerd.

Politie start onderzoek

De politie van Gent tilt alleszins zwaar aan dit verhaal, zowel aan de feiten als aan de eigen aanpak: “Het is niet gelopen zoals het moest lopen”, geeft woordvoerder Bart De Cocker toe. “Ondertussen is onze referentie-inspecteur haatmisdrijven een onderzoek gestart. We gaan die twee jongens opnieuw uitnodigen en een gesprek aangaan. Dan kunnen we een proces-verbaal opstellen aan de hand van de verklaringen van Joram en Raphaël.” De politie kijkt ook in eigen boezem: “De korpschef onderzoekt welke politiedienst iets gedaan heeft en vooral, wat ze niet gedaan hebben. Als het voor de eerste politiedienst duidelijk was dat dit een dossier ‘slagen’ was, dan hadden zij die klacht moeten activeren. Dit is absoluut niet ok, want hier is mogelijk homofoob geweld mee gemoeid. Wij willen niet het gevoel geven aan de mensen dat ze niet welkom zijn bij de politie.”

“Niet op mijn gemak om aangifte te doen”

Naar de politie stappen, was voor het koppel een grote drempel. “Ik voelde me niet op mijn gemak om zelf naar de politie te stappen. Je moest dan ook nog eens een afspraak maken”, zegt Joram. “En door de coronaregels mocht slechts één van ons twee naar binnen. Wat als ik niet naar buiten was gekomen met dit verhaal? Hoeveel van die verhalen gaan dagelijks aan ons voorbij?”