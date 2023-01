Gennez (Vooruit) wil niet raken aan loonindexering en wil pensioenbonus opnieuw op tafel: “Werken moet lonen”

Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Caroline Gennez (Vooruit) heeft in VTM Nieuws gepleit voor de herinvoering van de pensioenbonus. De regering-Michel schafte die in 2015 af, omdat die te weinig effect had. “Werken moet lonen”, aldus Gennez.

Of Vooruit op dezelfde lijn zit als PS-voorzitter Paul Magnette, die kwaad is op premier Alexander De Croo (Open Vld) omdat die met een eigen pensioenplan op de proppen kwam, wilde Dany Verstraeten weten. “Wij zijn absoluut niet kwaad”, aldus Gennez. “Wij zijn blij als er dossiers op tafel komen waarbij er hervormd moet worden. De pensioenen is zo’n belangrijk dossier. Wij vinden dat werken moet lonen. De regering-Michel heeft de pensioenbonus afgeschaft, die maakte dat mensen meer overhielden als ze langer werkten, maar wij willen dat dossier opnieuw op tafel leggen.”

Of de gunstregimes dan afgeschaft moeten worden? “Dat moeten we globaal bekijken”, vertelde Gennez. “In sommige regimes is het niet langer houdbaar dat je voor je zestigste op pensioen gaat, de mensen weten dat. Maar tegelijkertijd moeten we ook eerlijk zijn en kijken naar onze arbeidsmarkt: 55-plussers is de doelgroep op de arbeidsmarkt die het zwaarst gediscrimineerd wordt. Je kan niet aan mensen vragen om langer te werken, maar ze dan nooit een job aanbieden omdat ze te oud zijn of te weinig productief. We hebben alle talenten nodig.”

Dat er dan een hartig woordje met Magnette zal moeten gepraat worden, is voor Gennez geen probleem. “We moeten de focus op de bal houden: pensioenen, fiscaliteit en de arbeidsmarkt moeten hervormd worden. Onze welvaartstaat heeft investeringen nodig en dan is hervormen altijd de boodschap: stilstaan is sowieso achteruit gaan.”

Automatische loonindexering

Dat de automatische loonindexering mogelijk op de schop gaat, zoals het VBO bepleit, zou volgens Gennez “gewoon dom" zijn. “Met die automatische loonindexering hebben we de koopkracht van onze gezinnen de voorbije drie crisisjaren het beste in heel Europa op peil gehouden. Dat is trouwens ook goed voor de ondernemers. Als mensen niet kunnen consumeren omdat ze geen loon hebben, dan ondervinden ook de bakker of kledingwinkels daar schade van.”

“De index is een goed systeem", aldus Gennez. “In crisistijd moeten we daar niet aan raken. Maar tegelijkertijd moeten we ook bedrijven ondersteunen, met subsidies, overbruggingskredieten of de verlaging van de werkgeversbijdragen op de lonen. Dat is evenwichtig beleid van de regering en ze moet op die ingeslagen weg verder gaan.”

Bekijk hieronder het volledige interview met Caroline Gennez, waarin ze het onder meer heeft over de deal met Engie over de verlenging van de kerncentrales

Volledig scherm Caroline Gennez © VTM Nieuws