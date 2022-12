Gennez kijkt uit naar samenwerking met Vandenbroucke, zelfs na ruzie: “Je moet niet in het verleden blijven hangen”

Afgelopen weekend raakte bekend dat Vlaams Parlementslid Caroline Gennez (Vooruit) Meryame Kitir vervangt als federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid. Vanmorgen lichtte Gennez, die na meer dan tien jaar terug op de politieke voorgrond treedt, haar beslissing toe bij Radio 1. “Ik had het absoluut niet verwacht, maar wou uiteraard geen nee zeggen”, aldus de politica. Bovendien is de ruzie met Frank Vandenbroucke helemaal bijgelegd volgens Gennez, die “ernaar uitkijkt” om met hem samen te werken.

“Mijn carrière is een parcours met blutsen en builen, maar wel met veel engagement”, benadrukte Gennez (47) vanmorgen bij Radio 1. Zaterdag raakte bekend dat de Mechelse politica zal invallen voor Meryame Kitir, die een stap opzij deed vanwege gezondheidsredenen (maar vooral door problemen binnen haar kabinet). “Ik had het absoluut niet zien aankomen”, zegt Gennez over de plotse wending in haar politieke loopbaan. “Ik ging ervan uit dat Meryame haar taken gewoon na kerst zou hervatten.”

De oud-sp.a-voorzitster kreeg de vraag van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. “Ik was bij de osteopaat en Conner bleef maar bellen”, aldus Gennez. “Ik wist eerst niet waarover het ging. Ik dacht dat we het onderhoud met de premier (Alexander De Croo, red.) in Portugal zouden voorbereiden.” Twijfelen deed de nieuwe minister echter niet. “Ik sta honderd procent achter de plannen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en stedenbeleid”, klinkt het.

“Bericht naar Vandenbroucke gestuurd”

Een van de sleutelmomenten van Gennez’ carrière is ongetwijfeld haar ruzie met Frank Vandebroucke. In 2009, toen CD&V, NVA en sp.a samen in de Vlaamse regering gingen, besliste Gennez om Vandenbroucke aan de kant te schuiven. Vandenbroucke, die tot dan toe viceminister-president was in de Vlaamse regering, had tijdens de onderhandelingen wrevel gewekt bij de partijtop en coalitiepartners CD&V en N-VA.

Nu kijkt de politica naar eigen zeggen uit naar de samenwerking met de vicepremier. Volgens haar is het conflict opgelost sinds de laatste regeringsvorming, in 2020. “Ik was net zoals iedereen verbaasd dat Conner Frank opnieuw in business bracht, maar ik heb hem onmiddellijk een bericht gestuurd en gezegd: spons erover. Je moet niet in het verleden blijven hangen. Hij heeft meteen heel positief gereageerd”, benadrukte Gennez. Ze prees bovendien hoe de minister van Volksgezondheid de coronacrisis heeft aangepakt. “Frank heeft toen echt wel de teugels in handen genomen”, aldus de politica. De voorbije jaren hebben de twee samengewerkt rond ventilatie in schoolgebouwen.

