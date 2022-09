Geneesmiddelenkoeriers parkeren zich uit protest aan kabinet Vandenbroucke: “We gaan richting een faillissement”

De drie farmaceutische groothandelaars bedienen samen iets meer dan 4.700 apothekers in België, maar als de situatie aanhoudt verwachten ze binnenkort problemen. Doordat ze niet meer genoeg stock kunnen behouden, zal er een tekort aan medicijnen zijn, met gevolgen voor zowel apotheker als patiënt.

Al toeterend kwamen de vele bestelwagens met daarop het opschrift "geen verdelers van geneesmiddelen = geen geneesmiddelen voor u" aangereden. Eenmaal ze de straat naast het kabinet Vandenbroucke hadden ingenomen, stapelden ze dozen met geneesmiddelen op voor de ingang van het gebouw. Op de dozen plakten stickers die aantonen hoe de winstmarge van de geneesmiddelenkoeriers in 2016 nog 4 euro was en naar 2 euro ging in 2020 - tegen 2023 zullen ze 2 euro verlies maken.

© BELGA

"Momenteel is onze marge en onze nettowinst negatief. De oplossing ligt niet in onze handen, maar in die van de regering. We zijn nu al twee jaar aan het praten met het kabinet Vandenbroucke over deze problematiek", geeft Olivier Delaere, CEO van Febelco aan.

"Het is nu al een tiental jaar dat we geen indexering krijgen", stelt Delaere. "We verwachten deze maand een antwoord. We moeten weten wat we moeten doen voor 2023, anders gaan we richting een faillissement", besluit hij.

