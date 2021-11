Genderneutrale voornaamwoorden? 'Hen' zal nog een jaar of twintig geduld moeten hebben

Het woord circuleerde in Frankrijk al langer, maar staat nu in het populaire woordenboek Le Petit Robert en krijgt dus een officieel, blijvend karakter. Iel. Samentrekking van het Franse ‘il’ en ‘elle’, een beetje van de twee. Dat is ook wel het gebrek aan deze nieuwkomer, weet de Nederlandse taalexpert Wouter van Wingerden, die zich al in de materie vastbeet. “Het woord insinueert dat non-binairen ergens tussen mannelijk en vrouwelijk zitten, iets van beiden hebben. Soms is dat zo, maar er zijn ook mensen die zich man noch vrouw voelen. Of zij dan zo gelukkig zijn met ‘iel’ valt af te wachten. Maar goed, de andere optie is een woord dat nog niet bestaat. Ook dat heeft nadelen, een volledig nieuw voornaamwoord kan artificieel aanvoelen.” Ook in Nederland en Vlaanderen is daar al mee geëxperimenteerd. Xy. Qij. Hin. Vij. Shij. Zhij. Balletjes die al zijn opgeworpen door taalkundigen of non-binairen zelf. Doch, telkens was de conclusie dat het wrong. “Zhij neemt zhaar fiets”. Om zhot van te worden.