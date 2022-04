GEMS-experten uitgenodigd voor nieuw wetenschappelijk comité, ter voorbereiding van nieuwe pandemie

INTERVIEW. Viroloog Van Gucht gaf politici twee uur lang uitleg: “Als de premier iets vraagt, twijfel je niet ”

Voor de allereerste keer sloot een wetenschapper gisteren aan op de persconferentie na het Overlegcomité. Het was Sciensano-viroloog Steven Van Gucht die broederlijk naast eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) zat en het woord nam, nog voor de ministers uitgelegd hadden wat er beslist was. Hoe kijkt Van Gucht zelf terug op zijn toch wel opmerkelijke optreden? En is er een moment geweest waarop hij geaarzeld heeft of hij dit wel zou doen? “Als de premier iets vraagt, dan twijfel je niet”, zegt hij resoluut.

7 januari