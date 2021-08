GEMS-expert is hoopvol: “Mondmasker over enkele weken niet meer verplicht”

Op dit moment is een mondmasker nog steeds verplicht op heel wat locaties, zoals in bibliotheken, winkels en gebedshuizen, op het openbaar vervoer en op bijna alle plaatsen waar het onmogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Maar waarom doen we dat eigenlijk nog? Intussen is al meer dan 70 procent van de 18-plussers volledig ingeënt tegen het coronavirus en de vaccinatiegraad in ons land blijft maar stijgen. Wordt het geen tijd om de mondmaskerplicht overal te schrappen?