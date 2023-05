Gemiddeld studentenkot kost volgend jaar 514 euro per maand: “Op twee jaar tijd prijsstijging van 20 procent”

Qatargate: Tarabella hervat werk in Europees Parlement, maar “zag er nogal uitgeput uit”

Europees Parlementslid Marc Tarabella is terug aan het werk. Drie maanden na zijn arrestatie in het lopende onderzoek naar corruptie binnen het Europees Parlement, werd Tarabella gisteren opnieuw in het Parlementsgebouw in Brussel gespot. Hij woonde daar een vergadering van de visserijcommissie bij en dronk na afloop ook nog iets in het parlementscafé.