Gemiddeld studentenkot kost volgend jaar 514 euro per maand: “Je zal maar 3 kinderen hebben die op kot willen”

ASSISEN. Marijsse was ook niet vies van geweld bij vorige partners: “Ik dacht dat ik die avond ging sterven. Hij deed deur op slot, viel me aan en beet me in kaak”

Wat Gerdy Delannoy overkwam in de nacht van vrijdag 28 februari 2020 was geen toeval. Het had al eerder kunnen gebeuren, met één van de vorige partners van beschuldigde Steven Marijsse, zo bleek vanochtend tijdens het getuigenverhoor op diens assisenproces. “Het heeft zelfs nog lang geduurd eer er een dode viel.” Vandaag kwamen Marijsses ex-partners en familie aan het woord. “Hij zei me in de gevangenis dat hij vijf jaar zou zitten en dat hij er dan van af was.”