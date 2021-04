Gemiddeld nog één bed per ziekenhuis vrij op intensieve: wat als ze allemaal vol komen te liggen? Steven Van Gucht legt uit

Volgens de meest recente cijfers is er gemiddeld nog maar één bed per ziekenhuis vrij op de diensten intensieve zorg. Bottleneck voor het creëren van extra bedden blijkt een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Maar wat als de ziekenhuisbezetting blijft stijgen?

Volgens viroloog Steven Van Gucht ligt de sleutel in het vertragen van de virusverspreiding, door bepaalde maatregelen op te volgen in de bevolking.

“Anderzijds zit er niets anders op dan extra bedden te zoeken en bij te creëren op intensieve. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan”, geeft hij toe. Er moet vooral extra personeel gevonden worden en dat is op dit moment niet echt beschikbaar. “Het virus neemt bovendien exponentieel toe, terwijl bedden en personeel in het beste geval lineair (en dus minder snel, red.) stijgen. Het is een tijdelijke maatregel, geen structurele oplossing.”

Hartoperaties

De nijpende situatie op intensieve heeft ook gevolgen voor andere ingrepen en de niet-Covidzorg, aldus Van Gucht. “In dat geval moet men niet-Covidzorg verder uitstellen. Dat kan gaan bijvoorbeeld gaan om transplantaties of een hartoperatie.”

Bij het creëren van extra bedden gaat ook de kwaliteit van de zorg achteruit, volgens de viroloog. “We hebben in het verleden al gezien dat de sterftekans groter is als je in extra bedden terechtkomt. Die neemt toe met zes tot zeven procent. We weten ook dat er in tijden van grote stress op het ziekenhuissysteem, een probleem is van absenteïsme bij het personeel door mentale en fysieke uitputting. Het gaat om 10 procent of meer van het zorgpersoneel.”

Doorverwijzen

Het doorverwijzen van patiënten is een optie. Dat gebeurde ook in het verleden al. “Andere landen hebben dat ook al gedaan, maar het gaat steeds om een zeer klein aantal patiënten en bovendien is dat momenteel niet evident, want in onze buurlanden liggen de diensten intensieve zorg ook bijna vol. In Nederland en Frankrijk bijvoorbeeld. In Duitsland is er een sterke stijging van de bezetting op intensieve zorg.”

Afgelopen dinsdag 13 april was er een piek van 947 patiënten op intensieve zorg. Dat is het hoogste aantal van de derde golf, zei Van Gucht vanmiddag op de persconferentie van Sciensano over de coronacijfers. Momenteel liggen er nog 930 patiënten.

