Gemiddeld bedrag huursubsidie stijgt fors

Het gemiddelde bedrag van een Vlaamse huursubsidie is in vier jaar tijd fors gestegen. Dat blijkt uit cijfers die Brecht Warnez (CD&V) opvroeg bij minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA).

Wie een bescheiden inkomen heeft en wacht op een sociale woning of door omstandigheden uit huis wordt gezet, kan in Vlaanderen rekenen op een huursubsidie.

In 2016 was het gemiddelde bedrag 145,15 euro. In 2020 was dat al 172,26 euro. Het gemiddelde bedrag van een installatiepremie, die wordt toegekend aan daklozen die een woning hebben gevonden, steeg in dezelfde periode van 443,96 euro tot 532,82 euro.

Relatief stabiel

Het aantal aanvragen was relatief stabiel, maar kende een uitschieter in 2019. Volgens de minister is er geen achterstand bij de behandeling van de aangevraagde huursubsidies: de doorlooptijd voor dossiers is gemiddeld 18 dagen.

Warnez maakt zich wel zorgen over het dalende aantal aanvragen in 2020. “Dat ondanks de stijgende huurprijzen, het aantal aanvragen voor huursubsidie daalt, is zorgwekkend”, zegt hij. “Ik roep Vlaanderen op om samen met de sociale huizen aan de slag te gaan en het aanbod breder bekend te maken. Kwaliteitsvol wonen is van groot belang voor de mentale en fysieke gezondheid.”

